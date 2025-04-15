أبو بكر الديب يكتب: تعافي الجنيه عقب زيارة السيسي لقطر والكويت.. والاستثمارات كلمة السر

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 10:50 ص

أثارت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولتي قطر والكويت، روحا إيجابية للاستثمار في مصر، وواصل الجنيه المصري انتعاشه مقابل الدولار الأمريكي، بعد ساعات من تسجيل العملة الأمريكية مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية، هبط خلالها الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي، على خلفية تأثر الأسواق الناشئة بحرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين.

وتأتي الجولة في وقت مهم ودقيق لتطوير العلاقات الثنائية بين "القاهرة وقطر" و"القاهرة والكويت" وكذلك العلاقات العربية بشكل عام، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية بالمنطقة والعالم، حيث تلعب مصر دورا محوريا فى الحفاظ على الأمن القومى العربى بالتعاون مع أشقائها العرب.

وعملت دبلوماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمجتمع الأعمال القطري، على تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والشراكة، فخلال زيارته إلى قطر حث الرئيس الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين على توسيع استثماراتهم في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية في بلاده مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، في ضوء الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022.

وتناولت مباحثات الرئيس السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل72.1 مليـون دولار خلال عام 2023، وشددت البلدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكدت القاهرة والدوحة، التوافق على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقد ارتفع التبادل التجاري بين مصر وقطر الي 1.2مليار دولار مليار فى 2024، وتعمل في مصر 261 شركة قطرية، وفي مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، وشهدت مصر خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية تدفق استثمارات قطرية مباشرة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار.

وتأكيدا على العلاقات المصرية الكويتية المتميزة والتي تعود لأكثر من قرن من الزمان، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية في ظل تنامي العلاقات المشتركة ووصول التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت الإستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023 -2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار.فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار وتحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار.

تأتي تلك الزيارة المهمة في وقت تترقب السوق المصرية، قرارا من لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بشأن تحديد مسار أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه البنك المركزي المصري لبدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بما يتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له، وقد وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025.

ويمكن لهذه الاستثمارات الجديدة، أن تساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين احتياطي النقد الأجنبي المصري وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي وانتعاش الجنيه مقابل الدولار.