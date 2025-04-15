ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، 15 أبريل 2025 .

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 31,217.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 9,031.71 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 12,413.94 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 3,246.84 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.97%، ليغلق عند مستوى 7,258.49 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 13,893.51 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.15% ليغلق عند 39,039.82 نقطة.