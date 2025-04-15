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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الثلاثاء 15 أبريل حتى  الأحد 20 أبريل، حيث طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد، إلى أنه يشهد من اليوم الثلاثاء 15 أبريل إلى الأربعاء 16 أبريل، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25_ 31 درجة والصغرى 15_18 درجة وجنوب الصعيد من 30_37 درجة، و الصغرى من 16_ 19 درجة. 

ارتفاع درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الخميس 17 أبريل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 28_31 درجة والسواحل الشمالية  من 24_26 درجة وعلى جنوب البلاد من 35_36 درجة.

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