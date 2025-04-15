أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 تباينًا في أداء العملات المشفرة الكبرى، حيث حافظت بعض العملات على استقرارها، بينما سجلت أخرى مكاسب ملحوظة أو خسائر متفاوتة، في ظل استمرار تقلبات السوق العالمية.

ارتفاع طفيف لإيثريوم واستقرار تيثر

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.19% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 1,641.41 دولار، بقيمة سوقية تجاوزت 198.46 مليار دولار، بينما بلغت أحجام التداول 15.30 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين.

أما عملة تيثر (USDT)، فاستقرت عند 0.9999 دولار مع تغير طفيف جدًا بنسبة 0.01%، وسط تداولات بلغت 58.14 مليار دولار، وهي تمثل 74.46% من حجم السوق للعملات المستقرة.

ريبل تقفز بأكثر من 15% وسولانا تتراجع

حققت عملة ريبل (XRP) قفزة قوية بنسبة 15.18% على مدار أسبوع، حيث سجلت اليوم 2.1494 دولار، مدعومة بحجم تداول يومي يبلغ 2.98 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت سولانا (SOL) بنسبة 1.10% لتسجل 131.63 دولار، رغم نموها الأسبوعي بنسبة 20.89%، مما يعكس تقلبات سريعة في أدائها اليومي.

أداء متباين للعملات البديلة

يو إس دي كوين (USDC) سجلت استقرارًا عند 1.0001 دولار بتغير أسبوعي طفيف بلغ -0.03%.

ترون (TRX) تراجعت بنسبة 1.90% لتسجل 0.2513 دولار، رغم ارتفاعها الأسبوعي بنسبة 7.48%.

دوج كوين (DOGE) انخفضت بنسبة 2.38% إلى 0.1601 دولار.

كاردانو (ADA) سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.41% لتصل إلى 0.6451 دولار.

عملات ناشئة وجديدة تشهد تحركات حادة

عملة Hyperliquid (HYPE) تصدرت المكاسب الأسبوعية بارتفاع لافت تجاوز 36.67%، ليبلغ سعرها 16.39 دولار.

SUI انخفضت بنسبة 3.25% رغم تحقيقها نموًا أسبوعيًا قدره 8.62%.

عملة TRUMP ارتفعت بنسبة 36.34% مقابل الدولار، مما لفت أنظار المتداولين مؤخرًا.

العملات الأكثر نشاطًا

من بين أكثر العملات تداولًا اليوم:

بيتكوين (BTC) واصلت تداولها عند مستوى 85,778 دولار، بارتفاع يومي بلغ 1.21%.

إيثريوم (ETH) تراوحت بين 1,606 و1,691 دولار، مسجلة مكاسب طفيفة.

ريبل (XRP) واصلت جذب المستثمرين بفضل نشاط تداولها واستقرارها فوق 2 دولار.

شيبا إينو (SHIB) ودوج كوين (DOGE) سجّلتا تراجعًا، في حين بقيتا من العملات الأكثر تداولًا بين المستثمرين الأفراد.

نظرة عامة على سوق العملات

تعكس تحركات العملات الرقمية اليوم مزيجًا من التفاؤل الحذر لدى المستثمرين، خاصة مع تسجيل عملات مثل ريبل وهايبرليكويد مكاسب قوية، في حين تكبدت بعض العملات مثل سولانا وسوي خسائر يومية. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في ظل ترقب الأسواق لأي أخبار تنظيمية أو تحركات اقتصادية عالمية.