أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال بدء تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، مع تسجيل بعض التحركات الطفيفة في أسعار البيع والشراء، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي ترصد "البوابة نيوز" أحدث أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المحلية:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 50.9303 جنيه
البيع: 51.0681 جنيه
اليورو:
الشراء: 57.9841 جنيه
البيع: 58.1512 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 67.0803 جنيه
البيع: 67.2822 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 36.7197 جنيه
البيع: 36.8270 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 62.1177 جنيه
البيع: 62.3237 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.5460 جنيه
البيع: 35.6546 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 32.1370 جنيه
البيع: 32.2342 جنيه
الكرونة السويدية:
الشراء: 5.2651 جنيه
البيع: 5.2867 جنيه
الكرونة النرويجية:
الشراء: 4.8212 جنيه
البيع: 4.8410 جنيه
الكرونة الدنماركية:
الشراء: 7.7647 جنيه
البيع: 7.7874 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 6.9640 جنيه
البيع: 6.9842 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي:
الشراء: 13.5698 جنيه
البيع: 13.6080 جنيه
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 13.8654 جنيه
البيع: 13.9044 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 166.0048 جنيه
البيع: 166.5353 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 13.9531 جنيه
البيع: 14.0278 جنيه
الريال العُماني:
الشراء: 132.2830 جنيه
البيع: 132.6581 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 135.1043 جنيه
البيع: 135.4878 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 71.7328 جنيه
البيع: 72.1300 جنيه.