أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال بدء تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، مع تسجيل بعض التحركات الطفيفة في أسعار البيع والشراء، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي ترصد "البوابة نيوز" أحدث أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المحلية:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 50.9303 جنيه

البيع: 51.0681 جنيه

اليورو:

الشراء: 57.9841 جنيه

البيع: 58.1512 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 67.0803 جنيه

البيع: 67.2822 جنيه

الدولار الكندي:

الشراء: 36.7197 جنيه

البيع: 36.8270 جنيه

الفرنك السويسري:

الشراء: 62.1177 جنيه

البيع: 62.3237 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

الشراء: 35.5460 جنيه

البيع: 35.6546 جنيه

الدولار الأسترالي:

الشراء: 32.1370 جنيه

البيع: 32.2342 جنيه

الكرونة السويدية:

الشراء: 5.2651 جنيه

البيع: 5.2867 جنيه

الكرونة النرويجية:

الشراء: 4.8212 جنيه

البيع: 4.8410 جنيه

الكرونة الدنماركية:

الشراء: 7.7647 جنيه

البيع: 7.7874 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 6.9640 جنيه

البيع: 6.9842 جنيه

العملات العربية:

الريال السعودي:

الشراء: 13.5698 جنيه

البيع: 13.6080 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 13.8654 جنيه

البيع: 13.9044 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 166.0048 جنيه

البيع: 166.5353 جنيه

الريال القطري:

الشراء: 13.9531 جنيه

البيع: 14.0278 جنيه

الريال العُماني:

الشراء: 132.2830 جنيه

البيع: 132.6581 جنيه

الدينار البحريني:

الشراء: 135.1043 جنيه

البيع: 135.4878 جنيه

الدينار الأردني:

الشراء: 71.7328 جنيه

البيع: 72.1300 جنيه.