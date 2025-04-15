منتخب الشباب يدخل معسكر مغلقا استعدادا لأمم إفريقيا

‎يدخل منتخب الفراعنة الشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب، والتي تنطلق 27 أبريل الجاري في القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب استعداداته بمعسكر مفتوح لمدة 5 أيام قبل أن يتم غلق المعسكر استعدادا للبطولة المؤهلة لكأس العالم.

مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية

وأجريت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، مساء أمس الأول الأحد، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

اللوائح الخاصة بالمسابقة

ووفقا للوائح المسابقة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.