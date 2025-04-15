موعد مباراة الزمالك المقبلة

يلتقى في تمام الرابعة من مساء غد الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره سموحة، وذلك على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، حصدها من 3 جولات تعادل في جولتين أمام الجونة بهدف لكل فريق، وأمام مودرن بدون أهداف، بينما هزم أمام بتروجيت بهدفين لهدف، وعلى الجانب الآخر يحتل سموحة قاع المجموعة الأولى بدون نقاط، بعد الهزيمة فى الثلاث جولات أمام الجونة وبتروجيت ومودرن.

بيسيرو يبحث عن التتويج

ويبحث الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول للزمالك، عن التتويج بجميع البطولات المشارك فيها هذا الموسم، كما أكد المدرب أكثر من مرة في عدة مناسبات.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك علي تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدا خوفا من مفاجآت بطولة كأس مصر، كما طالب المدير الفني اللاعبين بطئ أحداث مباراة حرس الحدود بالدوري والتي حقق فيها الزمالك الفوز واقترب من صدارة ترتيب الدوري والمنافسة على اللقب.

بيسيرو يعدل أخطاء مواجهة حرس الحدود

وشهدت مواجهة حرس الحدود عدة عثرات، على إثرها قرر بيسيرو خوض تدريبات مكثفة شدد خلالها على أهمية الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الذى لم يدخل قط خزائن النادى.

وشهدت التدريبات شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المباراة، وخصص جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خططية خاصة للاعبين، وتم التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب، كما أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وطالب بيسيرو لاعبيه بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات استعداداً للمباريات المقبلة، كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها قبل تلك المواجهة.