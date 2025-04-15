اليوم.. طقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 15 درجة وعلى، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 16 درجة .