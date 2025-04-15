أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 10:34 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تباينا ما بين الارتفاع والاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك بالمصانع والأسواق المحلية.

ووفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فقد ارتفع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 928 جنيهًا والاستثماري بـ126 جنيهًا.





أسعار الحديد اليوم



وسجل سعر طن حديد عز نحو 40037.5 جنيه.

وسجل سعر طن حديد ستيل نحو 36.500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي نحو 36.244 جنيه.

وسجل سعر طن حديد السويس نحو 36.000 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39156.25 جنيه.



أسعار الأسمنت



وأستقر سعر الأسمنت محافظا علي سعر طن الأسمنت عند مستوياته الأخيرة مسجلًا بذلك 3302.86 جنيهًا.







