موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية ومصيرية ضد صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة التي يحمل لقبيها المارد الأحمر في آخر نسختين على التوالي كما أنه يحمل الرقم القياسي في التتويج بالأميرة الأفريقية 12 مرة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وحدد الاتحاد الإفريقي "كاف" الثالثة عصر يوم السبت المقبل موعدًا لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى جنوب أفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم الدماطي ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع قطاع الكرة بالنادي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.

بعثة الأهلي تطير إلى جنوب أفريقيا

وتوجهت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بمدينة بريتوريا.

وتقرر السفر اليوم الثلاثاء، لحل أزمة عدم وجود طائرة خاصة تسافر بها بعثة الفريق غدًا الأربعاء لخوض مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حدد النادي في وقت سابق يوم الأربعاء للسفر إلى جنوب أفريقيا، قبل أن يتم تغيير الموعد بسبب أزمة توفير طائرة خاصة لبعثة الأهلي.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.