صحة غزة: أزمة نقص الأدوية تعوق عمل الطواقم الطبية

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الخدمة الصحية في المستشفيات تقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، موضحا أن أزمة نقص الأدوية تعوق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى.

أزمة نقص الأدوية بقطاع غزة

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر، موضحا أن مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثرا بنقص الأدوية والمهام الطبية.

وتابعت وزارة الصحة في غزة، أن هناك أصناف أخرى من قائمة المستلزمات الطبية مهددة بالنفاذ ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و59% من المهام الطبية.

وطالبت الصحة في غزة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.