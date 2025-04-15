تشكيل برشلونة المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

استقر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على العناصر الأساسية التي يبدأ بها مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

كان برشلونة تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الستة عشر.

بينما تغلب بوروسيا دورتموند على ليل الفرنسي في دور الـ16، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

ومن المتوقع، أن يدفع فليك بالظهير الشاب جيرارد مارتين في تشكيل برشلونة الأساسي ضد بوروسيا دورتموند، وذلك لتعويض غياب الظهير الأيسر الأساسي أليخاندرو بالدي، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

وتشير التوقعات إلى قيادة لامين يامال لهجوم وتشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند، رفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

ويسعى الفريق الكتالوني لتأمين انتصاره الساحق على أسود الفيستفاليا برباعية نظيفة في موقعة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مونتجويك.

ويواجه الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة، المتأهل من صدام انتر ميلان الإيطالي ضد بايرن ميونخ الألماني، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة والقنوات الناقلة

وتقرر إقامة مباراة الإياب بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد شبكة قنوات «beIN SPORTS» القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقررت الشبكة إذاعة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة عبر قناة «beIN Sports HD 2»، ويعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جيرارد مارتين

خط الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.