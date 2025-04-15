الأنبا غبريال يشارك في صلوات البصخة بدير المحرق

شارك الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، في صلوات البصخة المقدسة المقامة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، إلى جانب الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير.

وجاءت المشاركة في إطار الفعاليات الروحية التي تشهدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال أسبوع الآلام، وسط حضور شعبي ورهباني كبير، وسط طقوس يملؤها التأمل والخشوع.







دير المحرق .. مكان له رمزية خاصة

يُعد دير السيدة العذراء المحرق من أقدم المزارات المسيحية في العالم، حيث أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى مصر.

ويشهد الدير خلال أسبوع الآلام إقبالًا مكثفًا من المصلين، الذين يحرصون على حضور صلوات البصخة والاستفادة من الأجواء الروحية العميقة التي تميز هذا الأسبوع في الحياة الكنسية.