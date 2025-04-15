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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:


أسعار الخضراوات 
 

تراوح سعر الطماطم: 3.5 – 8.5 جنيه
تراوح سعر البطاطس: 3.5 – 9 جنيهات
تراوح سعر البصل الأبيض: 4 – 8.5 جنيه
تراوح سعر البصل الأحمر: 7.5 – 11.5 جنيه
تراوح سعر الكوسة: 6 – 10 جنيهات
تراوح سعر الجزر بدون عروش: 3 – 5 جنيهات
تراوح سعر الفاصوليا: 11 – 17 جنيهًا/كجم
تراوح سعر الباذنجان البلدي: 12 – 18 جنيهًا
تراوح سعر الباذنجان الرومي: 6 – 10 جنيهات
تراوح سعر الباذنجان الأبيض: 10 – 20 جنيهًا
تراوح سعر الفلفل الرومي (بلدي/صوب): 11 – 17 جنيهًا
تراوح سعر الفلفل الحامي (بلدي/صوب): 8 – 24 جنيهًا
تراوح سعر الفلفل الألوان: 35 – 45 جنيهًا
تراوح سعر الملوخية: 10 – 14 جنيهًا
تراوح سعر الخيار (بلدي/صوب): 3 – 9 جنيهات
تراوح سعر البامية: 65 – 75 جنيهًا
تراوح سعر البسلة: 10 – 13 جنيهًا

أسعار الفاكهة

 

تراوح سعر برتقال أبو سرة: ما بين 17 – 21 جنيهًا
تراوح سعر برتقال صيفي: 11 – 17 جنيهًا
تراوح سعر يوسفي: 22 – 32 جنيهًا
تراوح سعر جريب فروت: 15 – 21 جنيهًا
تراوح سعر ليمون بلدي: 65 – 75 جنيهًا
تراوح سعر ليمون أضاليا: 20 – 40 جنيهًا
تراوح سعر تفاح أمريكي/إيطالي: 50 – 100 جنيه/كج
تراوح سعر تفاح جولدن/لبناني: 40 – 80 جنيهًا/
تراوح سعر فراولة: 10 – 20 جنيهًا
تراوح سعر بلح رملي/ثلاجة: 14 – 20 جنيهًا
تراوح سعر بلح سيوي: 40 – 70 جنيهًا
تراوح سعر خوخ بلدي: 35 – 65 جنيهًا
تراوح سعر بطيخ (3 أحجام): 36 – 150 جنيهًا
تراوح سعر كيوي / أفوكادو / جنزبيل: 70 – 150 جنيهًا
تراوح سعر موز بلدي: 17 – 27 جنيهًا
تراوح سعر موز مغربي: 25 – 30 جنيهًا
تراوح سعر الموز البلدي: 32.76 جنيهًا
تراوح سعر التفاح المحلي: 55.3 جنيهًا
تراوح سعر الخوخ: 39.9 جنيهًا
تراوح سعر البطيخ: 76.76 جنيهًا
تراوح سعر البرقوق: 52.61 جنيهًا
تراوح سعر النبق: 42.08 جنيهًا
تراوح سعر الموز المغربي: 28.95 جنيهًا
تراوح سعر الموز المستورد: 40 جنيهًا. 

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات اسعار الفاكهة