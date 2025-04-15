أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 10:24 ص

استقرت أسعار الخضار والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:



أسعار الخضراوات



تراوح سعر الطماطم: 3.5 – 8.5 جنيه

تراوح سعر البطاطس: 3.5 – 9 جنيهات

تراوح سعر البصل الأبيض: 4 – 8.5 جنيه

تراوح سعر البصل الأحمر: 7.5 – 11.5 جنيه

تراوح سعر الكوسة: 6 – 10 جنيهات

تراوح سعر الجزر بدون عروش: 3 – 5 جنيهات

تراوح سعر الفاصوليا: 11 – 17 جنيهًا/كجم

تراوح سعر الباذنجان البلدي: 12 – 18 جنيهًا

تراوح سعر الباذنجان الرومي: 6 – 10 جنيهات

تراوح سعر الباذنجان الأبيض: 10 – 20 جنيهًا

تراوح سعر الفلفل الرومي (بلدي/صوب): 11 – 17 جنيهًا

تراوح سعر الفلفل الحامي (بلدي/صوب): 8 – 24 جنيهًا

تراوح سعر الفلفل الألوان: 35 – 45 جنيهًا

تراوح سعر الملوخية: 10 – 14 جنيهًا

تراوح سعر الخيار (بلدي/صوب): 3 – 9 جنيهات

تراوح سعر البامية: 65 – 75 جنيهًا

تراوح سعر البسلة: 10 – 13 جنيهًا

أسعار الفاكهة

تراوح سعر برتقال أبو سرة: ما بين 17 – 21 جنيهًا

تراوح سعر برتقال صيفي: 11 – 17 جنيهًا

تراوح سعر يوسفي: 22 – 32 جنيهًا

تراوح سعر جريب فروت: 15 – 21 جنيهًا

تراوح سعر ليمون بلدي: 65 – 75 جنيهًا

تراوح سعر ليمون أضاليا: 20 – 40 جنيهًا

تراوح سعر تفاح أمريكي/إيطالي: 50 – 100 جنيه/كج

تراوح سعر تفاح جولدن/لبناني: 40 – 80 جنيهًا/

تراوح سعر فراولة: 10 – 20 جنيهًا

تراوح سعر بلح رملي/ثلاجة: 14 – 20 جنيهًا

تراوح سعر بلح سيوي: 40 – 70 جنيهًا

تراوح سعر خوخ بلدي: 35 – 65 جنيهًا

تراوح سعر بطيخ (3 أحجام): 36 – 150 جنيهًا

تراوح سعر كيوي / أفوكادو / جنزبيل: 70 – 150 جنيهًا

تراوح سعر موز بلدي: 17 – 27 جنيهًا

تراوح سعر موز مغربي: 25 – 30 جنيهًا

تراوح سعر الموز البلدي: 32.76 جنيهًا

تراوح سعر التفاح المحلي: 55.3 جنيهًا

تراوح سعر الخوخ: 39.9 جنيهًا

تراوح سعر البطيخ: 76.76 جنيهًا

تراوح سعر البرقوق: 52.61 جنيهًا

تراوح سعر النبق: 42.08 جنيهًا

تراوح سعر الموز المغربي: 28.95 جنيهًا

تراوح سعر الموز المستورد: 40 جنيهًا.