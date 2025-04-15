"معا نحو مجتمع دامج" احتفالية بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالية "معًا نحو مجتمع دامج".

وجاء ذلك بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، و إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، والتضامن الاجتماعي وذلك بجمعية النور والأمل بمحافظة بنى سويف . وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبدالموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية.

حضور كبير لأعضاء مجلس الشيوخ ببني سويف

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، والدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة بني سويف، ووكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب.

فعاليات احتفالية "معًا نحو مجتمع دامج"

وتضمنت الاحتفالية، عرض فيديو حول أنشطة وفاعليات الكلية ( قطاع خدمة المجتمع ) الخاصة بالدمج، وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة ، وشاركت مدرسة الأمل للصم بفقرة أغنية ناويين، وعرض فيديو قصير لنماذج ناجحة للدمج الجامعي والدمج المدرسي، وفي الختام قام طلاب مدرسة التربية الفكرية بتقديم عرض غنائي بعنوان الليلة الكبيرة، وتكريم الطلاب والطالبات المشاركين في الحفل والمتميزين.