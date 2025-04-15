ندوة عن التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعة بكلية الزراعة

واصلت جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد يوسف الأستاذ المساعد بكلية التجارة ومنسق المبادرة، ومحمد وليد أحمد مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب سلسلة الندوات التوعوية بالأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز الوعي المالي غير المصرفي بين طلابها.

سلسلة ندوات توعوية بجامعة جنوب الوادي

حيث أقيمت يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري ندوة في رحاب كلية الزراعة بحضور الدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد الكلية، والدكتور رأفت شيبت الحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالعزيز شيبة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أشرف رشاد أخصائي نشاط ثقافي بإدارة النشاط الثقافي والفني ، جرجس عزمي مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الزراعة.

الأنشطة المالية غير المصرفية

وحاضر في الندوة الدكتورة بخيتة حامد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الآداب، ومدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تناولت الدكتورة بخيتة حامد خلال الندوة تعريف الطلاب بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتسع لتضم إلى جانب نشاط سوق رأس المال المعروف إعلاميا بالبورصة نشاط التأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفي.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لنشر ثقافة التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة للرقابة المالية