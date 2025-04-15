اليوم.. الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس عاصمة مصر

يدخل فريق الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء عقب المران الأخير استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الدراويش المران الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء.

غيابات الإسماعيلي أمام الاتحاد

ويغيب عن صفوف فريق الإسماعيلى في مواجهة الاتحاد السكندري غدا الاربعاء بكأس عاصمة مصر كل من أحمد الشيخ لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد حسن وإبراهيم النجعاوى للإصابة فيما يعود محمد نصر بعد انتهاء الايقاف.

ترتيب الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث بجدول المجموعة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة” بعد الهزيمة من حرس الحدود في الجولة الأولى ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من البطولة.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري من أجل المنافسة على احدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

أزمة الهجوم في الإسماعيلي

ويحاول تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، علاج أزمة العقم الهجومى الذى يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة قبل مباراة الاتحاد السكندري .

وغاب الدراويش عن التسجيل في المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق خسارة نقطتين في صراع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

مشوار تامر مصطفى مع الإسماعيلي

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الإسماعيلي بعد رحيل حمدر إبراهيم، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.