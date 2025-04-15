أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 10:03 ص

أستقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في بورصة الدواجن أمس الأربعاء الماضي، حيث تراجع السعر بجنيهين للكيلو، وقد وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة إلى حوالي 79 جنيهًا، بينما تختلف الأسعار للمستهلك من منطقة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين 79 و86 جنيهًا للكيلو

وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

أسعار الدواجن



سعر الدواجن البلدي نحو 119 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتتراوح الأسعار للمستهلك ما بين 125 و132 جنيهًا للكيلو .

سعر أمهات الدواجن البيضاء 79 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتتراوح الأسعار للمستهلك ما بين 79 و86 جنيهًا للكيلو

سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.





أسعار الكتاكيت



تراوحت أسعار كتاكيت ساسو وساسو بيور: بين 13 و14 جنيهًا.

تراوحت أسعار الكتاكيت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

تراوحت أسعار الكتاكيت المشعر: سبين 6.75 و7.25 جنيهًا.

بينما سجل سعر الكتاكيت الهجين: 9 جنيهات.





أسعار البيض





وسجلت كرتونة البيض البلدي أسعارًا تتراوح بين 160 و165 جنيهًا، بينما كانت أسعار كرتونة البيض الأحمر مشابهة تمامًا، حيث تراوحت بين 160 و165 جنيهًا أيضًا.

وفيما يخص البيض الأبيض، سجلت كرتونته أسعارًا تتراوح بين 155 و160 جنيهًا.