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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكثف التحريات لكشف ملابسات واقعة "ضرب بلوجر" في عزاء إبراهيم شيكا

الراحل إبراهيم شيكا
الراحل إبراهيم شيكا
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة بلاغ بلوجر يتهم أرملة الراحل إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك، وآخرين بالتعدي عليه بالضرب أثناء تواجده لأداء واجب العزاء في لاعب الزمالك إبراهيم شيكا بالعجوزة.

بلاغ بلوجر ضد أسرة إبراهيم شيكا

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من بلوجر يتهم فيه أرملة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك وآخرين بالتعدي عليه بالضرب أثناء تواجده لأداء واجب العزاء في لاعب الزمالك إبراهيم شيكا، بدائرة القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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