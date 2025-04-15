"القاهرة الإخبارية": البرلمان العراقى يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19

قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من بغداد، هبة التميمي، إن مجلس النواب العراقي صوّت، الإثنين الماضي، لصالح مشروع قانون إنشاء محافظة "حلبجة"، مما يزيد العدد الإجمالي لمحافظات البلاد إلى 19.

وتابعت، في تغطية حية، اليوم الثلاثاء أنه ما تم من استحداث محافظة حلبجة تعد من الخطوات التاريخية في تاريخ العراق، مشيرة إلى أنه في المقابل هدد بعض النواب باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القرار، بينما حذر رئيس جهاز الأمن العراقي، عبدالكريم عبد فاضل، من محاولات تنظيم داعش في سوريا للهجوم على سجن مخيم الهول والسعي لتحرير آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه من مختلف الجنسيات.

وأشارت إلى أن مجلس النواب عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، وبحضور 178 نائبًا.

وصوت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة قانونيًا.