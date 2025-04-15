شاهد.. سرب من الطائرات الحربية ترافق طائرة الرئيس السيسي فوق الأجواء الكويتية

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له في زيارة رسمية لدولة الكويت.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي في المطار الأميري حيث تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

كما صافح الرئيس السيسي من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية وقام أمير الكويت بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي.

كما اصطفت على جانبي الطريق من المطار الأميري وصولا لقصر بيان مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بالرئيس السيسي.

موكب رسمي

وفور عند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم الرئيس السيسي حيث اصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيباً بقدوم الرئيس.

ويشار إلى أنه قد قام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرة الرئيس السيسي فوق الأجواء الكويتية.

