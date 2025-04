رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية

انطلقت مساء أمس فاعليات المؤتمر الدولي لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية في نسخته السادسة، بعنوان " Integration of AI-Driven Vision and Innovative Smart Techniques: Pioneering the Future of Structural and Geotechnical Engineering" " تكامل الرؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأساليب الذكية الحديثة: استشراف مستقبل الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، الذى ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ورئيس المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والأجنبية المشاركين، والمنعقد على مدار 4 أيام بمدينة الغردقة.

من جهته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بحضور فعاليات المؤتمر الدولي السادس لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، مؤكدا أن المؤتمر يأتي استكمالًا لمسيرة علمية حافلة بدأت في عام 2015، ويُعقد المؤتمر اليوم بمشاركة نخبة من الباحثين والعلماء من أكثر من 20 دولة حول العالم، ويعمل على توفير منصة علمية متميزة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الأبحاث في مجالات مثل نظرية المنشآت، وميكانيكا التربة، وهندسة الأساسات، والخرسانة المسلحة، وهندسة البيئة، وإدارة المشروعات، وغيرها من التخصصات الهندسية ذات الصلة، متمنيا أن يكون المؤتمر تجربة علمية واجتماعية مميزة، وأن يكون خطوة إضافية نحو بناء شراكات فعالة وتطوير حلول هندسية مبتكرة تلبي احتياجات المستقبل.

خلال كلمته رحب الدكتور حاتم أمين بجميع الحضور، مؤكداً أن عقد مثل هذا المؤتمر يُعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث المستجدات العلمية، وتوثيق أواصر التعاون بين الجامعات والمؤسسات والهيئات الهندسية، مؤكداً ان جامعة طنطا تحرص دائمًا على دعم البحث العلمي والتطوير التقني، وتولى اهتمامًا بالغًا لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والمشروعات القومية والتنموية، متمنياً أن يكون مؤتمرًا مثمرًا، و ينتهى إلى مخرجات تسهم في دعم مسيرة الجامعة لتحقيق التميز ، داعيا جميع المشاركين إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، موجها الشكر لجميع فرق العمل التي ساهمت بجد وإخلاص بأفكارهم وأوراقهم البحثية.

من جانبه قدم الدكتور أحمد نصر التهنئة للدكتور محمد حسين لصدور القرار الجمهوري بتعينه رئيسا للجامعة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع نخبة من الباحثين، والمهندسين، والأكاديميين في مجال الهندسة الإنشائية، من مختلف الجامعات المصرية، لمناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدم الدكتور عماد عتمان عرضاً تقديميا، تناول خلاله الأنشطة والاجراءات والمناقشات والمحاضرات الرئيسية بالمؤتمر، مؤكدا على تنويع محاور المؤتمر وتضمين أوراق علمية تغطي مجالات بحثية متقدمة،موجها الشكر للرعاة من الكيانات الاقتصادية، ولجميع المشاركين والمنظمين على جهودهم القيمة.