البصخة المقدسة.. يسوع المعلّم في “ثلاثاء الأمثال”

في خضم أحداث البصخة المقدسة، يتوقف المسيحيون اليوم عند الثلاثاء العظيم، والذي يُعرف بلقب “ثلاثاء الأمثال”، حيث قدّم السيد المسيح العديد من الأمثال والتعليمات التي تكشف عن جوهر ملكوت الله، وتُدين رياء القادة الدينيين، وتُعلن عن نهاية الزمان.

أهم القراءات والأحداث في هذا اليوم المقدس



يسوع يعلّم بأمثاله: رسالة سماوية مغلفة بالحكمة

الابنين: دعوة للتوبة والطاعة العملية (مت 21: 28–32)

الكرامين الأشرار: إنذار لليهود برفضهم للمسيح (مت 21: 33–46)

عرس ابن الملك: دعوة مفتوحة ولكن مشروطة بالاستعداد (مت 22: 1–14).

أسئلة الفريسيين والصدوقيين: مواجهة فكرية أمام الحكمة الإلهية

الجزية لقيصر: مبدأ فصل الروحي عن المدني (مت 22: 15–22).

القيامة: توضيح الحقيقة الأبدية (مت 22: 23–33)

عن الوصية العظمى: “تحب الرب إلهك… وتحب قريبك كنفسك” (مت 22: 34–40)

يسوع لهم: “كيف يكون المسيح ابن داود وربه؟” – سؤال أربكهم (مت 22: 41–46).

تحذير من رياء الكتبة والفريسيين: الويلات السبعة

في مشهد صارخ، نطق السيد المسيح بـ الويلات على الكتبة والفريسيين، كاشفًا رياءهم (مت 23)، متوجًا ذلك بنداء حزين نحو أورشليم:

“يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء…” (مت 23: 37).

أحداث يوم الثلاثاء بالتسلسل الزمني

من لعنة التينة إلى مجد جبل الزيتون

يباس التينة الملعونة: رمز ليباس الإيمان العقيم (مر 11: 20–26)

سوال السلطان في الهيكل: صمت الرؤساء أمام حكمة المسيح (مر 11: 27–33)

امثال الثلاثة المتتابعة: إدانة لليهود ودعوة للمختارين

الاسئله الجدلية: تجلّي حكمة يسوع وسط فخاخ الفريسيين

تحذيرات المسيح: كشف النفاق، ودعوة للتمييز بين الحق والرياء

المديح لفلسي الأرملة: التقدير للنية وليس الكمية (مر 12: 41–44)

الرومنين يطلبون رؤية يسوع: علامة على انفتاح الخلاص (يو 12: 20)

نبوه خراب أورشليم: حين أشار إلى زوال الهيكل (مت 24: 1–2)

الجلوس على جبل الزيتون: تعليم نبوّي عن نهاية الدهر ومجيء ابن الإنسان.



خطاب النهاية والدينونة: تعاليم جبل الزيتون



مجيء ابن الإنسان واستعداد العذاري

العذارى الحكيمات: السهر الروحي والاستعداد (مت 25: 1–13)

الوزنات: أمانة الإنسان في ما أُعطي له (مت 25: 14–30)

الدينونة الأخيرة: الفصل بين الخراف والجداء (مت 25: 31–46).

خاتمة اليوم: عودة إلى بيت عنيا وتآمر على يسوع

في نهاية هذا اليوم المثقل بالأحداث، عاد يسوع إلى بيت عنيا ليبيت هناك. وفي المقابل، بدأ رؤساء الكهنة والكتبة يتآمرون سرًا على قتله، فاتحين الباب أمام آلام الصليب التي تقترب.