تفاصيل معاينة حريق بمغالق الأخشاب في الشرابية

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية عن التفاصيل الأولية لمعاينة موقع اندلاع حريق هائل بمغالق الأخشاب في عزبة الورد بمنطقة الشرابية وتبين من خلال المعاينة أن انفجار انبوبة بوتاجاز السبب في نشوب الحريق.



وأضافت المعاينة التي أجراها فريق من جهات التحقيق عن حجم الخسائر التي التهمت النيران مغالق الأخشاب وتسببت النيران إلى تفحم 10 مخازن للأخشاب المتواجدة في مكان الحريق فضلا عن حريق عقار سكني بالكامل تسبب به وتبين أن الحريق نتيجة امتداد النيران ولم يتم رصد أي إصابات بشرية حتى الآن.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مغلق الأخشاب



وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.



وقامت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد



حريق مخازن الأخشاب



وتلقت الأجهزة الامنية بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.