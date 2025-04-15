السعودية تعلن ضوابط جديدة لموسم حج 1446 هـ لضمان سلامة الحجاج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددًا من الترتيبات والإجراءات التنظيمية استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446 هـ، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أداء المناسك في أجواء من الراحة والطمأنينة.

وشملت الترتيبات تحديد يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 أبريل 2025م، كآخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، على أن يكون يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، آخر موعد لمغادرتهم البلاد.

شروط التصريح

كما تقرر بدء تطبيق اشتراط الحصول على تصريح دخول للعاصمة المقدسة للمقيمين ابتداءً من الأربعاء 25 شوال 1446هـ، الموافق 23 أبريل 2025م، حيث سيتم منع دخول أي مقيم لا يحمل تصريحًا نظاميًا، وإعادته من حيث أتى. ويُستثنى من ذلك من لديه تصريح عمل في المشاعر المقدسة، أو هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج رسمي. ويمكن الحصول على التصاريح إلكترونيًا عبر منصتي “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم”.

وفي إطار تنظيم حركة العمرة خلال موسم الحج، أعلنت الوزارة إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، وحتى الاثنين 14 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 10 يونيو 2025م.

كما شددت الوزارة على أنه اعتبارًا من التاريخ نفسه، لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لأي شخص يحمل نوع تأشيرة غير تأشيرة الحج، وذلك في إطار الحفاظ على الانسيابية الأمنية والتنظيمية في العاصمة المقدسة خلال ذروة الموسم

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بدعوة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيقها، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط ستُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية المعتمدة.