بالأسماء.. الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارة الكويت

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

كما يلتقي الرئيس السيسي بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك.

وفد رسمي

ويرافق الرئيس السيسي وفد رسمي يضم كلا من رئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب والمستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الكويت في زيارة دولة وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

