أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

تباينت أسعار العملات العربية الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 50.9303 جنيه للشراء، 51.0681 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي متوسط سعر 57.9841 جنيه للشراء، 58.1512 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ متوسط سعره 67.0803 جنيه للشراء، 67.2822 جنيه للبيع، في حين وصل الفرنك السويسري إلى 62.1177 جنيه للشراء، 62.3237 جنيه للبيع.

والين الياباني (لكل 100 ين)، سجل متوسط سعر 35.5460 جنيه للشراء، 35.6546 جنيه للبيع.

أما اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر 6.9640 جنيه للشراء، 6.9842 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وسجل الريال السعودي متوسط سعر 13.5698 جنيه للشراء، 13.6080 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فبلغ 13.8654 جنيه للشراء، 13.9044 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي أحد أعلى أسعار العملات مقابل الجنيه، حيث بلغ 166.0048 جنيه للشراء، 166.5353 جنيه للبيع.