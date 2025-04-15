أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهات للبيع، 5251 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيهًا للبيع، 4595 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3956 جنيهًا للبيع، 3939 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3077 جنيهًا للبيع، 3063 جنيهات للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 36920 ألف جنيه للبيع، 36760 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 164049 جنيهًا للبيع، 163338 جنيهًا للشراء.