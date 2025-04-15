المصري يستأنف تدريباته استعدادا لمبارة غزل المحلة

يستأنف فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني، تدريباته عصر اليوم الثلاثاء، داخل معسكر الفريق المقام باستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها بوجلبان للاعبين، عقب الفوز على بتروجت برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثانية من لقاءات حسم بطولة الدوري.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة “عاصمة مصر ” والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، استطاع خلالها أن يصبح في المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري .

وكان قد قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب نهاية مباراة اليوم أمام بتروجيت في الدوري المصري والتي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة.