ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة ٧٥ متهما بقضية اللجان النوعية

المستشار وجدي عبدالمنعم
المستشار وجدي عبدالمنعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء،  الدائرة الثالثة إرهاب، محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقام المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والأربعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين بحيازة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.

اتهامات النيابة أحكام الدستور الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجدى عبدالمنعم تعطيل أحكام الدستور