اليوم.. محاكمة ٧٥ متهما بقضية اللجان النوعية

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء، الدائرة الثالثة إرهاب، محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقام المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والأربعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين بحيازة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.