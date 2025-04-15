الداخلية تكشف تفاصيل فيديو شرطي يتشبث بسيارة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو متداول، يُظهر أحد أفراد الشرطة وهو يتشبث بسيارة خلال حملة مرورية في محافظة الإسماعيلية.

في إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالتشبث بسيارة حال محاولته منع قائدها من الهرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أبريل الجاري أثناء قيام الأجهزة الأمنية بحملة مرورية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وأثناء استيقاف سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولا يحمل رخصة قيادة)، تبين أنها خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة "منتهية التراخيص".. وأثناء ذلك حاول المذكور الهرب بالسيارة فقام فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو بمحاولة منعه على النحو المشار إليه.

تم ضبط السيارة وقائدها، واتُّخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.