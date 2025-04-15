اليوم.. "تضامن النواب" تبحث مشكلة الحذف العشوائي لبطاقات تكافل وكرامة

تعقد لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

"تضامن النواب" تبحث مشكلات بطاقات "تكافل وكرامة"

ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيهما المقرر عقدهما مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفي كمال، بشأن إقامة مركز طفولة وأمومة بقرية المحرص مركز ملوى المنيا رغم صدور قرار بإنشائه، والحذف العشوائي لبطاقات تكافل وكرامة.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت عبد القوي، بشأن عدم تشغيل الفيزا بشكل سريع ووقف الفيزا بادعاء أن صاحبة الفيزا متوفية وهى مازالت على قيد الحياة وتأخر عن الحالات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة لأكثر من عامين في مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.