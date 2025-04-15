تعرف على جدول أعمال "طاقة النواب" اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعاتها المقرر عقدهما مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع:

• الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل إيجيبت إن. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

• الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إبكس إنترناشيونال إينرجى هولدنجز II للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، (ج.م.ع).

• الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية (ج.م.ع).

• الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

• شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادى السهل بالصحراء الشرقية (ج.م.ع). (مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة)

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.