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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. حريق هائل يلتهم عددًا من مغالق الأخشاب في الشرابية

الحريق
الحريق
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شب حريق هائل فجر اليوم الثلاثاء في عدد من مغالق الأخشاب بمنطقة عزبة الورد بالشرابية، بمحافظة القاهرة، وتُجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على النيران وإخمادها، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق في مغالق خاصة بالأخشاب بمنطقة الشرابية.

الدفع بسيارات الإطفاء 
على الفور تم الدفع بعربات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران وجار أعمال السيطرة عليها وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العيان وإجراء التحريات، لكشف أسباب الحريق.

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