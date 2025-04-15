اليوم.. وزير الزراعة يستعرض أمام البرلمان خطة الاستثمار الزراعي في إفريقيا

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

على أن يتم الاجتماع بحضور المهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والاستثمار الزراعي في العديد من الدول الافريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة لزراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر مثل القمح والذرة والأرز، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وأيضًا التعرف على موقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.