اليوم.. "محلية النواب" تبحث قرار نقل سوق ساحل أثر النبي

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما بمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب شعبان لطفي، محمد لبيب، نشأت فؤاد، زكريا حسان، حاتم مبارك، بشأن قرار نقل سوق ساحل أثر النبي لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الكائن بها السوق، دون إخطار التجار والموردين والعاملين والمستفيدين بالبدائل المتاحة حتى الآن، الأمر الذى يؤثر سلبًا على الحالة المعنوية والاقتصادية لهم، مع ضرورة توفير مكان بديل بمحافظة القاهرة.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.