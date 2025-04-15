اليوم.. "ثقافة النواب" تدرس معدلات أداء وزارة الآثار خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما بدراسة وتحليل ما ورد بكتاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء وزارة السياحة والآثار (فيما يخص قطاع الآثار) خلال الربع الأول من عام 2024 / 2025 وما تم تنفيذه وإنجازه من برنامج عمل الحكومة خلال المدة المشار إليها على أرض الواقع.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.