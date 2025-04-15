تعرف على جدول أعمال "مواصلات النواب".. اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 4 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعاتها المقرر عقدها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب عبدالناصر عطية: الأول: بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لرصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذى يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر. الثانى: بشأن سوء حالة طريق قفط – القصير بمحافظة البحر الأحمر.

• النائبة إيلاريا سمير بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد 4 أتوبيسات نقل عام تعمل سواء بالغاز أو بالكهرباء.

• النائب جمال الشورى: الأول: بشأن توقف أعمال الرصف على طريق مطروح/السلوم الدولى الثاني: بشأن إحلال وتجديد طريق مطروح/ مدينة النجيلة الساحلى.

• النائبة فتحية السنوسى، بشأن سوء حالة طبقة الأسفلت بطريق سيوة/ مطروح البري والطرق الداخلية للمدينة وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي.

• النائب عيسى أبو تمر بشأن الحاجة إلى انشاء كوبري بمنطقة فوكة بمحافظة مطروح.

• النائب أحمد ادريس، بشأن إعادة تأهيل الكثير من الطرق داخل محافظة الأقصر.

• النائب محمد بهجت الصن: الأول: بشأن عدم البدء فى إنشاء محور نجع حمادي محافظة قنا إلى الريانية مركز أرمنت محافظة الأقصر. الثاني: بشأن عدم البدء فى انشاء محور الدبانية (الأقصر/ نجع حمادى).

• النائبين بهاء الدين أبو الحمد، وأماني ميخائيل بشأن تكرار حوادث غرق العائمات السياحية بمحافظة الأقصر.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.