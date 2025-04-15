اليوم.. "دينية النواب" تبحث أوضاع بعض المساجد والكنائس بعدد من المحافظات

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعاتها المقرر عقدها مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن المديونيات المتأخرة على المساجد بمبالغ كبيرة داخل نطاق محافظة البحيرة.

إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد كمال، بشأن أوضاع بعض المساجد والكنائس ببعض المحافظات، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن أوضاع بعض المساجد بمحافظة البحيرة، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن أوضاع بعض المساجد بمحافظة المنيا.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.