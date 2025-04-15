اليوم.. "زراعة النواب" تبحث طلبات إحاطة بشأن وقف تحصيل مقابل حق الانتفاع

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعاتها المقرر عقدها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن عدم قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإصدار عقود بيع ابتدائية للمنتفعين ببعض أراضي الهيئة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ رغم قيامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفرض شروط تعجيزية وغرامات على المنتفعين بأراضي الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب محافظة بورسعيد مما تسبب في تعثر البعض في السداد.

حق الانتفاع

إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أي منتفع تعثر في سداد أكثر من قسطين متتاليين.

تقنين وضع اليد

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النواب هشام سعيد الجاهل، طلبة النحال، بشأن صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أي منتفع تعثر في سداد أكثر من قسطين متتاليين، بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي محمد حسن، بشأن عدم السير في إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بمساحات من الأراضي الزراعية بمراكز الوادي الجديد رغم سداد رسوم المعاينات.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.