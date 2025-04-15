اليوم.. "اقتصادية النواب" تُراجع معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن عدم الأخذ بمقترح خاص بمبادرة عقارية للمصريين بالخارج.

كما تناقش اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة مما ورد في تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025 (العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة).

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 / 2026.