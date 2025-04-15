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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "اقتصادية النواب" تُراجع معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025

اجتماع لجنة الشئون
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن عدم الأخذ بمقترح خاص بمبادرة عقارية للمصريين بالخارج.

كما تناقش اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة مما ورد في تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025 (العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة).

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 / 2026.

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