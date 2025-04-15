اليوم.. وزير المالية يستعرض موازنة 2025-2026 أمام خطة النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأدرجت اللجنة على جدول أعمالها مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

ومن المقرر أن يستعرض البيان المالي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أمام أعضاء اللجنة.

النواب يواصل مناقشة الحسابات الختامية.. ووزيرا المالية والتخطيط يعرضان مشروعي الموازنة والخطة لعام 2025/2026

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

كما أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.