اليوم.. وزير المالية أمام النواب لعرض موازنة 2025/2026

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

البيان المالي

كما أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 / 2026.

تقارير النواب



كما أنه من المقرر نظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. النائب أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادي – محافظة القاهرة.

2. النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحي بالصف لإنجاز طلبات أهالي مدينة الصف – محافظة الجيزة.

3.النائبة نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزي بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

4.النائب أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.

5.النائبة نرمين بدراوي، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.

6.النائبة أميرة العادلي، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الانفلونزا الموسمية.

7.النائب أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.

8.النائبة نرمين بدراوى، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعي بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.

9.النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي.

10.النائب أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحي بحي الساحل – محافظة القاهرة.

11.النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.

12.النائب إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحى العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى اتجاه المعادي – محافظة الجيزة.

13.النائب عادل عامر، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي الكيلو (22.5) لخدمة أهالى مدينة جسر السويس الجديدة – حى السلام ثان – محافظة القاهرة.