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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق إحالة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة إلى المحاكمة.

بداية البلاغ

كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتم ضبطه بحوزته أكياس مخدرة "بودر- آيس" وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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