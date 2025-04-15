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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي يفحص آثار الحريق داخل مبنى تابع لنقابة المعلمين

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل اللجنة النقابية التابعة لمبني نقابة المعلمين بمنطقة إمبابة. وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

بداية البلاغ

تلقي الرائد محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تقليها بلاغًا بنشوب حريق داخل مبني تابع لنقابة المعلمين بدائرة القسم.

حريق أخشاب داخل مبني اللجنة النقابية لنقابة المعلمين

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابق الأول بأخشاب وأثاث بمقر اللجنة النقابية التابعة لنقابة المعلمين، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

4 سيارات إطفاء الحريق اللجنة النقابية المعلمين انتداب المعمل الجنائي