استطلاع: تقريبا 50% من الأوكرانيين يعتقدون أن هناك فسادًا في مكتب زيلينسكي

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، أن 45% من الأوكرانيين يعتقدون أن هناك فسادا في مكتب فلاديمير زيلينسكي مشيرين إلى أن الفساد منتشر على نطاق واسع.

ووفقا للاستطلاع يعتقد 56% من المشاركين في الاستطلاع أن مكتب زيلينسكي مسؤول عن مكافحة الفساد، لكن 45% من الأوكرانيين متأكدون أن الفساد منتشر للغاية. كما أظهرت البيانات أن 65% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن البرلمان الأوكراني يعاني من الفساد وتليه الحكومة بـ55% من المشاركين، فيما أشار 46% من المستجيبين إلى الفساد في السلطات الإقليمية و41% إلى الفساد في السلطات المحلية.

ويلاحظ أن 10٪ فقط من الأوكرانيين الذين واجهوا قضايا فساد تقدموا إلى وكالات إنفاذ القانون. وقال 63٪ من المشاركين أنهم لم يلجأوا إلى سلطات إنفاذ القانون لأنها في رأيهم لا تعطي أي نتيجة، وامتنع الباقون عن الإجابة.

يشار إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه في الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري بين ألف أوكراني يعيشون في 20 منطقة في البلاد، وألفين يقيمون حاليا في 42 دولة حول العالم، وذلك عن طريق المقابلة الشخصية ومن خلال المراسلة. ولم تتم الإشارة إلى تحيز محتمل في بيانات الاستطلاع.