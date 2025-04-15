مسيرات أوكرانية تقتل 3 مدنيين في كورسك

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 07:24 ص

أكد القائم بأعمال حاكم إقليم كورسك ألكسندر خينشتاين عبر منصة "تلجرام"، أن مسيرات أوكرانية هاجمت قريتين في منطقة بيلوفسكي ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

وكتب خينشتاين: "هاجمت القوات الأوكرانية اليوم قريتين أخريين في منطقة بيلوفسكي بطائرات بدون طيار، في قرية غيريي هوجمت سيارة مدنية كانت تسير على الطريق وتوفي رجل من مواليد 1955 كان في داخلها، ووقع هجوم آخر في قرية زولوتاريوفكا قتل فيه زوجان: رجل من مواليد 1956 وامرأة من مواليد 1958".

وأعرب خينشتاين عن تعازيه لأسر الضحايا وأصدقائهم، مطالبا السكان بالامتناع عن السفر إلى المناطق الحدودية التي تم حظر الدخول إليها بقرار من مقر العمليات لأسباب أمنية، حسب تعبيره.

يذكر أنه في الصباح الباكر من يوم 6 أغسطس 2024، شنت القوات الأوكرانية هجوما للاستيلاء على أراض في منطقة كورسك الروسية، وتم إيقاف تقدمها. وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن العملية في منطقة كورسك ستكتمل بدحر العدو والوصول إلى حدود الدولة.

وفي مارس الماضي، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق في منطقة كورسك، ونتيجة لذلك تم تحرير بلدة سودجا وعدد من المناطق الأخرى. وحاليا، تقوم وحدات من مجموعة قوات "الشمال" بتطوير هجومها وإجبار مجموعات من قوات نظام كييف على الخروج من كامل أراضي منطقة كورسك.