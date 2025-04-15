ترامب: الصين وفيتنام تسعيان لوضع الولايات المتحدة في موقف محرج

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين وفيتنام تبحثان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لهانوي كيفية "وضع الولايات المتحدة في موقف حرج".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الاثنين، تعليقا على زيارة الرئيس الصيني لفيتنام: "إسمحوا لي أن أقول لكم التالي. أنا لا أتهم الصين ولا أتهم فيتنام. وقد رأيت لقاء اليوم. وهذا رائع، إنه لقاء رائع".

وتابع قائلا إن "هذا اللقاء يشبه محاولة فهم كيف يمكنهما أن تضعا الولايات المتحدة في موقف محرج".

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأ زيارته الرسمية لفيتنام يوم الاثنين 14 أبريل، ومن المقرر أن تستغرق يومين، قبل أن يتوجه إلى ماليزيا وكمبوديا.

وتم الإعلان عن توقيع 45 اتفاقية تعاون بين الصين وفيتنام في ختام المباحثات على مستوى القمة بين البلدين.