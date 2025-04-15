مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو

صرح بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف دول الاتحاد 2.5 تريليون يورو.

وقال أوربان خلال مؤتمر اقتصادي، الاثنين، إن "اندماج أوكرانيا الكامل المستمر لعدة سنوات سيتطلب حوالي 2.5 تريليون يورو، ما يزيد على ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذه السنة بمقدار 12 مرة".

وأشار مستشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن النفقات المطلوبة لإعادة إعمار أوكرانيا ستكون هائلة وستبلغ 500 مليار يورو، حسب التقييمات المتواضعة، فيما قد تبلغ تريليون يورو، حسب المصادر الأوكرانية.

وأضاف أن "دعم عمل الدولة الأوكرانية سيكلف 100 مليار يورو في السنة، وسينبغي على الاتحاد الأوروبي دفعها أيضا".

واعتبر أن ما سيزيد من الأعباء على عاتق الاتحاد الأوروبي تخصيص الموارد بنسبة 0.25% من ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي أو حوالي50 مليار يورو، حسب مبادرة المفوضية الأوروبية.

وقدر المستشار خسائر قطاع الزراعة الهنغاري بحوالي ملياري يورو.

وكانت الحكومة الهنغارية قد أعلنت معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بسرعة، معتبرة أن ذلك سيهدد الاتحاد إذ سيجره إلى نزاع مباشر مع روسيا.