قفزة كبيرة في إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية خلال الربع الأول من 2025

سجلت المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ارتفاعًا غير مسبوق في إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 780% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن النشاط الاستثماري والحيوي داخل المنطقة. كما شهدت الفترة ذاتها توقيع 80 عقدًا استثماريًا جديدًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذي عُقد برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، دانا الزعبي، وناقش عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استعرض الاجتماع سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة، عبر تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، ورفع جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، إلى جانب اعتماد الميزانية الختامية للعام 2024 تمهيدًا لرفع التوصية النهائية بشأنها.

كما بحث المجلس تقرير لجنة تقييم الموظفين، وناقش المقترحات التي من شأنها رفع كفاءة الأداء الإداري، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع كذلك ملف بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى، وسبل تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات تشغيل وإدارة المنطقة الحرة بكفاءة.

وفي إطار دعم انسيابية الحركة داخل المنطقة، ناقش المجلس آلية تنظيم دخول السيارات والناقلات اليومية، بهدف تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم دون التأثير على البنية التشغيلية للمنطقة.